Дело по ТЭЦ Бишкека: В суде допросили шестерых свидетелей

Сегодня, 10 июля, в Свердловском райсуде Бишкека состоялось очередное заседание по делу о коррупции при модернизации столичной ТЭЦ.

Как сообщают в пресс-службе Верховнооо суда на процессе продолжился допрос свидетеля Укубаева М. Далее были допрошены свидетели - Топчубаева А., Баетов Б.И., Шаршеналиев Б., Рыскулов К., а также Жээнбеков М.А.

В связи с окончанием рабочего времени, судебное заседание отложено на 9:00 часов 11 июля.

В пресс-службе ВС напоминают, что в производстве Свердловского районного суда города Бишкек находится уголовное дело по обвинению Исакова С.Дж., Сатыбалдиева Ж.Ж., Артыкбаева О.М., Калиева А.Р., Авазова С.А., Назарова Ж.М., Бримкулова Т.Н., Лавровой О.В., которым инкриминируется совершение деяний в виде коррупции и злоупотребления должностным положением, повлекшим причинение ущерба государственному бюджету на сумму 5 439 527 482 (пять миллиардов четыреста тридцать девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят два) сома.

Ущерб до настоящего времени не возмещен.