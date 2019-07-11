В Чуйской области односельчане подрались из-за питьевой воды

В селе Восточное из-за питьевой воды подрались соседи. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

10 июля примерно в 11:05 часов в ОВД Чуйского района поступило сообщение по факту драки в селе Восточное Чуйского района.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа, руководство и личный состав ОВД Чуйского района.

По приезду на место установлено, что 10 июля между соседями села произошла ссора по поводу питьевой воды, переросшая в драку.

В результате конфликта телесные повреждения получили трое человек: М.К. 1953 года рождения, М.М. 1984 года рождения – отец и сын, а также К.Б. 1989 года рождения- свидетель, который разнимал дерущихся.

Прибывшие по сообщению на место происшествия участковые пресекли дальнейшее развитие событий и потерпевшие были доставлены в территориальную больницу.

М.К.1953 года рождения был госпитализирован, остальные двое потерпевших получили лечение амбулаторно и были отпущены домой.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Чуйского района по признакам преступления предусмотренного ст.266 (хулиганство) УК КР. Назначены необходимые экспертизы.

В соответствии ст.98 УПК КР по подозрению в совершении преступления были задержаны Л.Р.1979 года рождения и Л.А. 1982 года рождения. В настоящее время один из задержанных Л.А. по состоянию здоровью находится в территориальной больнице Чуйского района под охраной, а Л.Р. водворен в ИВС города Токмок.

По материалу досудебного производства следственные мероприятия продолжаются.