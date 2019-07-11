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В Бишкеке стихийные торговцы оштрафованы на 15 тысяч сомов

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- Оксана Гут
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В Первомайском районе ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по недопущению незаконной торговли. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

- Мы организовали постоянное дежурство вдоль центральных улиц района из числа сотрудников акимиата и МТУ, а совместно с управлением землепользования и строительства периодически проводим комплексные мероприятия по демонтажу различных конструкций, способствующих осуществлению стихийной торговли, - отмечают в муниципалитете.

В отношении нарушителей согласно статье 120 Кодекса КР "О нарушениях" были составлены протоколы и направлены в специальную районную комиссию. Так, только за уже взыскано штрафов на сумму 15 тысяч сомов.

Рейдовые мероприятия в период с 9 по 10 июля проведены на территории площади Ала-Тоо и рынка "Кудайберген". Работа в этом направлении продолжается.

- Мы убедительно просим граждан соблюдать правила торговли и услуг, а также размещения наружной и выносной рекламы. Дорогие горожане и гости столицы! Пожалуйста, не покупайте продукты питания с земли, это опасно для здоровья, особенно летом, - заключили в пресс-службе мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/379809
Теги:
торговля, закон, нарушения, штраф, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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