Замруководителя аппарата президента пообещал вдовам бесплатную жилплощадь

Накануне женщины-активисты общественных объединений "Элет койгойу" и "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" встретились с заместителем руководителя аппарата президента Алмазом Кененбаевым. Об этом редакции VB.KG рассказала основательница ОО "Элет койгойу" Марипа Алыйкулова.

По ее словам, поводом встречи стали неоднократные обращения кыргызстанских вдов в общественные организации по поводу улучшения своих жилищных условий.

- Многие из этих вдов, оставшись с детьми без кормильца, оказались в трудных жилищных условиях. Мы неоднократно обращались по этому поводу в правительство, президенту и депутатам с просьбой помочь этим женщинам. И, наконец, нас услышали и замруководитиля аппарата президента Алмаз Кененбаев принял нас. На встрече присутствовали и представители регионов. Кененбаев пообещал помочь нам. В частности, он посоветовал нам обратиться в кувейтский центр "Ас-Сафа", который недавно построил целый социальный городок для 68 малоимущих семей в селе Садовом Чуйской области. В планах этой организации построить по всему Кыргызстану дома для малоимущих граждан. Замруководителя аппарата пообещал со своей стороны посодействовать этому, - пояснила Алыйкулова.

Кроме этого, женщины-активисты обратились к президенту с просьбой провести в Кыргызстане круглый стол для освещения социальных проблем малоимущих семей.