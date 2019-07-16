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Дастан Догоев пообещал снизить очереди в ЦОНах на 30 процентов

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- ВБ
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 16 июля, принял председателя Государственного комитета информационных технологий и связи - советника Главы государства Дастана Догоева и директора государственного предприятия "Центр электронного взаимодействия" при ГКИТС Нурию Кутнаеву.

Президенту была представлена информация о ходе реализации задач по цифровой трансформации страны.

Обсуждены актуальные вопросы по реализации Концепции цифровой трансформации "Санарип Кыргызстан", а также ход исполнения решений Совета безопасности КР от 14 декабря 2018 года.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что граждане должны почувствовать результаты цифровой трансформации в повседневной жизни.

Как он отметил, исключение человеческого фактора при предоставлении государственных услуг является важнейшей задачей. Для населения и бизнеса будут созданы максимально комфортные условия за счет развития цифровых технологий.

Председатель ГКИТС Дастан Догоев рассказал о приоритетных проектах и текущей ситуации по цифровизации в целом, внедрении цифровых технологий в сфере оказания государственных услуг гражданам.

Он сообщил, что в ближайшее время будут внедрены 189 государственных услуг в электронном формате, что позволит охватить более 500 тысяч граждан страны и снизить очереди в центрах обслуживания населения (ЦОН) на 30%.

Дастан Догоев добавил, что решением Правительства образован республиканский штаб по цифровизации, призванный в оперативном порядке решать возникающие вопросы в данном направлении.

Директор ГП "Центр электронного взаимодействия" при ГКИТС Нурия Кутнаева проинформировала, что на сегодняшний день к системе межведомственного электронного взаимодействия "Түндүк" подключены 60 государственных органов и подведомственных подразделений.

В июле 2018 года к данной системе были подключены 18 госорганов.

Кроме того, на сегодняшний день в 24 государственных органах внедрена 71 электронная база данных. До конца 2019 года планируется внедрить 80 баз данных, что позволит перевести около 2 млн запросов между министерствами и ведомствами в электронный формат и значительно сократить временные затраты и финансовые расходы на бумагу.

Президент Сооронбай Жээнбеков озвучил задачу до конца года увеличить количество государственных услуг в электронном формате, внедрить программу "Санарип аймак" и усилить координацию среди государственных органов по вопросам цифровизации.


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URL: https://www.vb.kg/379953
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