Олег Панкратов прокомментировал свое назначение советником президента

Президент Сооронбай Жээнбеков назначил своим советником по экономическим вопросам экс-вице-премьер-министра Олега Панкратова. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 16 июля.

- Да, действительно, я стал советником президента. Вероятнее всего, буду курировать вопросы экономического блока и ЕАЭС. Точный круг моей работы должен обрисовать в ближайшие дни глава Кыргызстана, - прокомментировал VB.KG свое назначение Олег Панкратов.

С 2015 года Олег Панкратов возглавлял Министерство экономики, в 2017 году был назначен вице-премьер-министром. В 2018 году вновь вернулся на пост министра. В мае 2019 года по собственному желанию ушел в отставку.