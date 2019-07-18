Энтузиасты в КР пройдут непройденный маршрут Пржевальского

С 19 по 21 июля 2019 г. в Кыргызстане планируют провести поход "Непройденный маршрут Пржевальского. Маршрут Пржевальского №5". Об этом редакции VB.KG сообщили организаторы мероприятия.

По их словам, нитка маршрута начнется с Каракольского ущелья, затем озеро Ала-Кел-ущелье Арашан -Каракол.

Инициаторы - группа энтузиастов, влюбленных в горы из числа российских соотечественников, проживающих в Кыргызстане: молодежный турклуб "Пилигрим" совместно с волонтерской организацией "Лидерство" в Караколе.

О том как зародилась идея проведения именно такого проекта и почему он получил такое необычное название мы расспросили застрельщика этого проекта студентку КРСУ Анастасию Фролову - она руководит молодежным турклубом "Пилигрим", водит детей в горы.

- Весной этого года во время встречи молодежи-соотечественников, проживающих в Кыргызстане "Ответственность молодежи за консолидацию общины" мы размышляли чем каждый из нас может быть полезен Кыргызстану, своей общине, как сделать так, чтобы мы встречались не только по праздникам, а нашли общие интересные дела, в общем как сделать жизнь интереснее. Так и родилось предложение - сходить в горы в честь 180-летия Пржевальского. А затем уже в процессе проработки появился и сама философия, концепция похода.

А можно поточнее? Это коллективный труд?

- У нас образовалась инициативная группа, пока мы вместе с Виктором Негодой, также студентом КРСУ, выясняли о маршрутах, которыми прошел и которыми собирался пройти Николай Михайлович, мы познакомились с очень интересными людьми разного возраста и профессий из Кыргызстана и России. Например, мои родители, опытные туристы, рассказали столько нового о Пржевальском! Специально побывали и в музее Пржевальского, задавая сложные вопросы.

Мы так часто упоминаем имя путешественника, а выходит ничего не знаем о нем?

- Поразительно сколько много сделал Пржевальский за свои 49 лет! Удивительно работоспособный и трудолюбивый человек! Умеющий ставить цель и добиваться ее. Практически каждый день своих экспедиций он описывал в своих дневниках, с ним работала удивительная команда. И недаром же он был награжден несколькими золотыми медалями европейских географических обществ.

И при этом, обидно, что он не смог осуществить свою мечту - попасть на священную землю. Мы так его зауважали, что решили: дела таких исследователей как Пржевальский не должны забываться!

И походы в честь путешественника необязательно сразу должны быть маршрутами, по которым он ходил, а просто познавательные, исследовательские, в которых можно не просто созерцать природу, но и работать для науки, это в духе экспедиций Пржевальского.

Мы для начала пройдем маршрут в районе Каракола - это земля по которой ходил Пржевальский.

В следующий раз, может быть, выберем отрезок пути и посложнее - из самого маршрута Пржевальского. А может побываем на территории России, Монголии, там где выращивают лошадей Пржевальского. Он ведь тоже не сразу стал великим путешественником. Думаю, Пржевальский бы нас понял.

Помимо всего наша инициативная группа предложила пригласить в поход нашего кыргызского "Паганеля", известного ученого, кандидата наук Сергея Кулагина. Он орнитолог, знает и любит природу Кыргызстана, горы. И он на нашу радость согласился! Вместе с ним будем учиться наблюдать за всем живым в ущельях, долинах на реках, озерах.

Кстати, директор Каракольского природного парка, сообщил, что они с радостью примут материалы, которые мы соберем в экспедиции. Надеемся и академии наук будут интересны наши походные изыскания.

Участники нынешнего похода представляют разные вузы Кыргызстана, есть из России и Японии, всего около 20-ти человек..

Нашу инициативу, сразу поддержали и ребята из волонтерской организации "Лидерство" из Каракола. Спасибо большое Анастасии Стыценко. Вместе с ними мы и викторину по Пржевальскому проведем и на каяках прокатимся перед стартом. 18-го числа. Будем все фотографировать, документировать, сделаем фотоотчет и видеоролик. У нас уже есть желающие из разных стран - наши соотечественники, например из Франции, уже просят включить в группу на следующий год, - рассказывает Анастасия Фролова.

Снаряжение для ребят выделил турклуб "Пилигрим" и семья Анастасии Фроловой.

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Любой может участвовать в акции: #НепройденныймаршрутПржевальского.

Как известно, Николай Михайлович Пржевальский за свои 49 лет провел 4 полный экспедиции, вошедших в историю географии, в историю международных путешествий. И каждый день похода посвящал исследованиям и наблюдениям. За множество открытий в области географии, антропологии, геологии , географии.. и т д.

Он был награжден медалями Географических обществ Германии, Франции, Швеции

В экспедицию №5, которой не суждено было осуществиться, он планировал выйти из Каракола.

И походы "Непройденный маршрут Пржевальского. Маршрут Пржевальского№5" - это дань уважения к великому путешественнику.

Это продолжение его дела и информирование общественности о вкладе российского путешественника в географическую науку и развитие ЦА.

В поход можно отправиться в любой точке мира, и также посвятить его великому русскому путешественнику. В любое время, по любому маршруту. Просто надо описать свои приключения в путешествии, рассказать об увиденном - о людях, о природе, о птицах, животных и прислать сообщения #Непройденный маршрутПржевальскогоКанада, например!

Также приглашаем к участию все организации, семьи, детей и подростков, организации, всех желающих, которые могут пройти в поход в горы на своих территориях в любое удобное для них время в Кыргызстане и за его пределами. И таким образом выказать свое уважение подвигу путешественника Пржевальского.

Информационную поддержку проекту оказывает редакция VB.KG.