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ГСИН: Больной и старый осужденный не остался на улице при выходе на свободу

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Сотрудники исправительной колонии №47 Госслужбы исполнения наказаний Кыргызстана способствовали оказанию социальной помощи 71-летнему осужденному после освобождения. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

Пол данным ведомства, в 2009 году Анатолий Ткачев, 1948 г.р. был осужден Ошским городским судом по статье 28-97 УК КР к 16 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

"Начало срока отбывания наказания у него стало исчисляться с 26 августа 2008 года.

3 мая 2018 года для прохождения лечения он поступил в центральную больницу при учреждении №47.

У осужденного имелись серьезные проблемы со здоровьем: он страдал гипертонией и последствиями ишемического инсульта, пережил инфаркт головного мозга, а также у него диагностировали прогрессирующую сосудистую лейкоэнцефалопатию.

Кроме этого, с его слов выяснилось, что в настоящее время у него прервана связь с родственниками и нет постоянного места жительства.

26 июня 2019 года администрация ИК-47 направило письмо в Министерство труда и социального развития о том, что имеется осужденный, который после выхода из мест лишения свободы нуждается в социальных услугах.

Минсоцразвития ответило, что необходимо собрать 12 видов документов и справок.

После сбора и предоставления всех документов, Управлением труда и соцзащиты Ленинскогорайона в г.Бишкек 5 июля 2019 года выдана путевка, по которой осужденный Анатолий Ткачев определен в дом престарелых в столице", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/380063
Теги:
ГСИН, Министерство социального развития, дом престарелых, заключенные, Кыргызстан
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