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Суд по "Азия Ньюс": Омурбек Суваналиев даст показания в суде в защиту СМИ

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- Бакыт Стамов
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Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев подал в суд на газету "Азия-Ньюс". Об этом редакции VB.KG подтвердил главный редактор издания Асланбек Сартбаев.

По его словам, главе МВД намерен оспорить достоверность информации, опубликованной в газете. Кроме этого, Джунушалиев посчитал для себя оскорбительным коллаж в газете.

- Некоторые СМИ написали, что глава МВД в качестве компенсации требуют взыскать с нас 5 млн сомов. Но это не так, с нас требуют взыскать 10 млн сомов. 5 млн сомов требует сам Кашкар Джунусалиев и еще 5 млн просит начальник 7 управления МВД Бакыт Матмусаев, про которого мы также написали статью. Всего 10 млн сомов, - рассказал Сартбаев.

Начальник Чуйского УВД Самат Курманкулов и начальник ГУВД Бишкека Канат Джумагазиев посоветовали журналисту Асланбеку Сартбаеву пойти на мировое соглашение с главой МВД.

- Они мои друзья и дали мне такой совет, но я вот что скажу им и всем. Заместитель секретаря Совбеза Омурбек Суваналиев обещал мне прийти в суд и дать показания в нашу пользу. Он предоставит все материалы о том, как ведется слежка 7 управлением МВД, как ведется прослушка и так далее. В подтверждение своих слов он предоставит все доказательства, - добавил Асланбек Сартбаев.


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URL: https://www.vb.kg/380065
Теги:
Омурбек Суваналиев, Кашкар Джунушалиев, СМИ, суд, Бишкек, Кыргызстан, "Азия Ньюс"
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