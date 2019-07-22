Кыргызстан может обеспечить свою продбезопасность лишь на 50 %

Фонд госматрезервов закупил 11 тыс тонн пшеницы у Казахстана, еще 15 тыс тонн планирует купить у отечественных фермеров

На сегодня в Кыргызстане продовольственная безопасность обеспечена на 75%. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам заместитель председателя Фонда госматрезервов КР Рустам Каракулов.

Он заявил, что до конца года обеспеченность будет доведена до 100%. И в случае ЧП Фонд госматрезервов сможет покрыть потребности малообеспеченных слоев населения в течении 90 дней.

- Это порядка 25% всего населения. Большее хранение запасов требует существенных затрат, - сказал Каракулов.

При этом было отмечено, что страна собственными силами может обеспечивать себя необходимыми продуктами питания лишь на 50%.

Поэтому уже через тендер было закуплено 11 тыс тонн пшеницы у Казахстана.

По распоряжению правительства с целью поддержки отечественных фермеров также Фонд закупит у них 15 тыс тонн зерна.