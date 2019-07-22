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Кыргызстан может обеспечить свою продбезопасность лишь на 50 %

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- Оксана Гут
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Фонд госматрезервов закупил 11 тыс тонн пшеницы у Казахстана, еще 15 тыс тонн планирует купить у отечественных фермеров

На сегодня в Кыргызстане продовольственная безопасность обеспечена на 75%. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам заместитель председателя Фонда госматрезервов КР Рустам Каракулов.

Он заявил, что до конца года обеспеченность будет доведена до 100%. И в случае ЧП Фонд госматрезервов сможет покрыть потребности малообеспеченных слоев населения в течении 90 дней.

- Это порядка 25% всего населения. Большее хранение запасов требует существенных затрат, - сказал Каракулов.

При этом было отмечено, что страна собственными силами может обеспечивать себя необходимыми продуктами питания лишь на 50%.

Поэтому уже через тендер было закуплено 11 тыс тонн пшеницы у Казахстана.

По распоряжению правительства с целью поддержки отечественных фермеров также Фонд закупит у них 15 тыс тонн зерна.


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URL: https://www.vb.kg/380101
Теги:
Казахстан, правительство, продовольствие, пшеница, сельское хозяйство, Кыргызстан, экономика, Фонд госматрезервов
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