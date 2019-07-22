Задержан подозреваемый, вливший в 7-летнего мальчика смертельную дозу водки

По факту смерти несовершеннолетнего мальчика в Жайылском районе задержан подозреваемый. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Как ранее сообщали в ведомстве, 12 июля в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение из территориальной больницы о несовершеннолетнем мальчике с алкогольной интоксикацией.

По данному факту на место сразу же был осуществлен выезд следственно-оперативной группы.

По приезду сотрудники милиции установили личность ребенка - им оказался П.Ю. 2012 года рождения. 20 июля, не приходя в сознание, несовершеннолетний скончался в территориальной больнице. Выяснилось, что мальчика заставили выпить две рюмки водки знакомые его матери.

Этот факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 137 (Склонение к самоубийству). Но после следственных мероприятий, в ходе которых были опрошены лица причастные к преступлению, оно было переквалифицировано на статью 138 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.

По подозрению в совершении преступления был задержан 31-летний А.П. (сын 60-летнего сожителя матери несовершеннолетнего мальчика).

В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания ОВД Жайылского района.

Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Досудебное производство продолжается.