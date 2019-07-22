Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Помогите в поисках! Бизнесмен собирался лететь в Минск и пропал

238  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бишкекчанин Азизжон Мухамед-Алиев вышел из дома по улице Целиноградской в Бишкеке и пропал. Неделю продолжаются поиски, которые пока не дали результатов.

Как рассказали VB.KG активисты из Совета общественной безопасности Sob.kg, 42-летний мужчина занимается бизнесом и собирался в рабочую командировку в Беларусь. По его словам, у него были выкуплены билеты Алматы-Минск.

Позже оказалось, что Азизжон Мухамед-Алиев. Действительно, забронировал билет, но не выкупил - его загранпаспорт так и лежит в турагентстве.

Следующая версия была, что мужчина уехал на Иссык-Куль, но и она не подтвердилась.

Родственники, а также активисты и милиция просит оказать содействие в поисках пропавшего.

Азизжон Мухамед-Алиев 1977 года рождения

15.07.2019 в 22.30 вышел из дома ул. Целиноградская и не вернулся до настоящего времени.

Приметы: рост 176 см, вес 80 кг, среднего телосложения.

Особые приметы: шрам от ожога на левой стороне талии.

Был одет: темно-синяя футболка, черные спортивные штаны, черно-зеленые ботасы, синяя олимпийка с белыми треугольниками на груди.

Всех кто владеет информацией о пропавшем просьба сообщить по телефону: +996 755 84 44 47, +996 552 01 16 77.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380118
Теги:
Беларусь, бизнес, розыск, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  