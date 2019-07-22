Помогите в поисках! Бизнесмен собирался лететь в Минск и пропал

Бишкекчанин Азизжон Мухамед-Алиев вышел из дома по улице Целиноградской в Бишкеке и пропал. Неделю продолжаются поиски, которые пока не дали результатов.

Как рассказали VB.KG активисты из Совета общественной безопасности Sob.kg, 42-летний мужчина занимается бизнесом и собирался в рабочую командировку в Беларусь. По его словам, у него были выкуплены билеты Алматы-Минск.

Позже оказалось, что Азизжон Мухамед-Алиев. Действительно, забронировал билет, но не выкупил - его загранпаспорт так и лежит в турагентстве.

Следующая версия была, что мужчина уехал на Иссык-Куль, но и она не подтвердилась.

Родственники, а также активисты и милиция просит оказать содействие в поисках пропавшего.

Азизжон Мухамед-Алиев 1977 года рождения

15.07.2019 в 22.30 вышел из дома ул. Целиноградская и не вернулся до настоящего времени.

Приметы: рост 176 см, вес 80 кг, среднего телосложения.

Особые приметы: шрам от ожога на левой стороне талии.

Был одет: темно-синяя футболка, черные спортивные штаны, черно-зеленые ботасы, синяя олимпийка с белыми треугольниками на груди.

Всех кто владеет информацией о пропавшем просьба сообщить по телефону: +996 755 84 44 47, +996 552 01 16 77.