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На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка. Есть погибший

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- Бакыт Стамов
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Вчера днем на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном произошли столкновения, переросшие в перестрелку. Об этом редакции VB.KG сообщил местный активист Садырбек Отакулов.

По его словам, по предварительной версии с кыргызской стороны пять пострадавших, один из которых сотрудник милиции.

- Как мне объяснили, причиной конфликта послужила установка флагштока жителями таджикского села Ворух на въезде в село. Жители киргизского села Аксай выступили против установки флагштока. Произошла словесная перепалка, в результате которой одна из сторон применила оружие, - пояснил Отакулов.

Между тем, СМИ Таджикистана заявляют об одном погибшем с их стороны. Им оказался 52-летний учитель школы Воруха Джалолиддин Кароев.

Кроме того, в Душанбе называют другую причину конфликта, который, якобы, начался из-за установки стелы с надписью "Аксай" на территории таджикского Воруха.

Напомним, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков намерен посетить с рабочим визитом Таджикистан, где намерен обсудить со своим коллегой приграничный вопрос.


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URL: https://www.vb.kg/380123
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
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