В Ак-Суйском районе уничтожено 600 кг дикорастущей конопли (видео)

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Мак-2019" на территории Ак-Суйского района проводиться работа по уничтожению дикорастущей конопли. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

- Целью мероприятия является предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения. А также выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущей конопли, - говорится в сообщении.

Так, 22-июля сотрудники поселкового отделения милиции и жители сел Каракольского айыльного округа организовали работу по уничтожению дикорастущей конопли. В ходе работы механическим путем была скошена дикорастущая конопля на территории 0,50 га. Всего было уничтожено 600 кг зеленной массы.

Комплексная оперативно-профилактическая операция "Мак-2019" продолжается.