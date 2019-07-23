Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Ак-Суйском районе уничтожено 600 кг дикорастущей конопли (видео)

108  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Мак-2019" на территории Ак-Суйского района проводиться работа по уничтожению дикорастущей конопли. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

- Целью мероприятия является предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения. А также выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущей конопли, - говорится в сообщении.

Так, 22-июля сотрудники поселкового отделения милиции и жители сел Каракольского айыльного округа организовали работу по уничтожению дикорастущей конопли. В ходе работы механическим путем была скошена дикорастущая конопля на территории 0,50 га. Всего было уничтожено 600 кг зеленной массы.

Комплексная оперативно-профилактическая операция "Мак-2019" продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380125
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, конопля, уничтожение наркотиков, Сталбек Усубакунов, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  