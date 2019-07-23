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Найдено тело таксиста из Кыргызстана, пропавшего в российском Корсакове

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- Оксана Гут
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Найдено тело 27-летнего кыргызстанца, работающего таксистом в Южно-Сахалинске и пропавшего в ночь на воскресенье. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на следственное управление СКР.

Отмечается, что сначала в лесном массиве в районе села Чапаево в Корсаковском районе была найдена машина, а позже тело самого Азатбека Алимбека уулу.

Уже установлены подозреваемые в его убийстве. Ими оказались трое жителей Южно-Сахалинска: ранее неоднократно судимый 24-летний, освободившийся из мест лишения свободы 30 мая, и двое 22-летних, один из которых также ранее судимый. В настоящее время они задержаны в порядке статей 91-92 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Корсаковским межрайонным следственным отделом областного СУ СКР возбужденно уголовное дело по факту безвестного исчезновения гражданина Кыргызстана Азатбека Алимбека уулу, родившегося 30 октября 1991 года, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.

В ходе доследственной проверки установлено, что Азатбек Алимбек уулу в ночь на 20 июля выехал на автомобиле Toyota Mark II, государственный номер А 801 ЕМ 14 из Южно-Сахалинска в Корсаков, осуществляя пассажирские перевозки.

Расследование уголовного дела продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/380132
Теги:
Россия, трудовая миграция, убийство, уголовная ответственность, Кыргызстан, уголовное дело
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