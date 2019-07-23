В КР воспитанникам детдомов рассказали про героев Брестской крепости

Российская военная база "Кант" провела сегодня в центре детства "Гулзар" вечер памяти, посвященный годовщине обороны Брестской крепости в 1941 году.

Временно исполняющий обязанности заместителя командира российской авиационной базы ОДКБ "Кант" по военно-политической работе капитан Александр Якунин рассказал воспитанницам и педагогам центра о подвиге защитников Брестской крепости, удерживавших оборону с 22 июня по 20 июля 1941 года.

Это одно из первых сражений Великой Отечественной войны, показавшее готовность советских солдат, несмотря на значительное превосходство противника, защищать свою Родину до последней капли крови.

После мощного артиллерийского обстрела штурм крепости начался 22 июня в 3.23. Около девяти часов утра она была окружена. Через два дня гитлеровские войска захватили большую часть цитадели и взяли в плен 1250 защитников крепости.

Обороной крепости командовал майор Петр Гаврилов. Огонь по позициям защитников крепости вела тяжелая артиллерия, однако это не приносило ощутимых результатов и не могло сломить сопротивление советских воинов. Когда бомбардировщики воздушных сил Германии сбросили на Восточный форт несколько 500-килограммовых и одну 1800 килограммовую бомбу, он был практически разрушен.

Несмотря ни на что, небольшая группа бойцов во главе с майором Петром Гавриловым продолжала сражаться с врагом. Официальной датой окончания обороны Брестской крепости считается 20 июля - на стене в казарме 132-го отдельного батальона войск НКВД сохранилась надпись: "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.07- 41".

В 1965 году Брестской крепости было присвоено почетное звание "Крепость – Герой". В 1971 году здесь был открыт памятный мемориал: гигантские скульптуры "Мужество" и "Жажда", пантеон славы, площадь церемониалов, законсервированные руины и восстановленные казармы Брестской крепости.

- Оборона Брестской крепости – яркий пример мужества и стойкости советских людей в борьбе за свободу и независимость своей Родины, единства и сплоченности народов СССР, - отметил капитан Александр Якунин. - Защитники крепости до конца выполнили свой долг перед Отчизной, они совершили один из величайших подвигов в истории Великой Отечественной войны. Молодежь должна помнить об этом и рассказывать о великом подвиге своих предков следующим поколениям.

Для воспитанниц и работников центра детства "Гулзар" был продемонстрирован также документальный фильм о начале Великой Отечественной войны. После чего российские военные ответили на вопросы участников встречи.

Кроме детей центра "Гулзар" в мероприятии участвовали дети из Уч-Коргонского, Покровского и Панфиловского детских домов.