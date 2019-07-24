Похитителям 12-летнего Данила с Канта дали максимальный срок наказания

Двух похитителей 12-летнего Данила Браилкина из Канта Ысык-Атинский райсуд приговорил к 7,5 годам тюрьмы. Судебное заседание, как сообщили VB.KG в пресс-службе Чуйского областного суда, состоялось накануне, 23 июля.

В отношении обвиняемых 26-летнего Ш.Э. и 32-летнего Р.В. применили максимальный срок наказания. Решение первой инстанции пока обжаловано не было.

Напомним, 11 апреля примерно в 8.40 часов в городе Кант по дороге в школу был похищен 12-летний Данил Браилкин. Камеры наружного видеонаблюдения засняли, как неизвестными на белом "Хонда Фит" запихнули подростка в машину и скрылись. Данила искали не только милиционеры, но и добровольцы по всему Канту и Бишкеку.

Спустя почти восемь часов, в 21.30 мальчик был найден живым и здоровым в подвале одного из гаражей близ столицы на Панораме.

Сотрудники ГУВД Чуйской области задержали 26-летнего Ш.Э. и 32-летнего Р.В. Они признались, что совершили преступление с целью получения выкупа с родителей взамен на возвращения малолетнего ребенка. И пошли на такой шаг из-за долгов.

Происшествие было зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступлений, предусмотренных статьей 170 "Похищение человека" УК КР. Которая предусматривает наказание в виде лишения от пяти до семи с половиной лет.

27 мая уголовное дело было передано в суд. А 11 июня в Ысык-Атинском районном суде должен был состоятся первый процесс.