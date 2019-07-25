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Заместители глав правительств КР и РТ обсудили ситуацию на границе

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- Екатерина Улитина
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Вице-премьер-министр Жениш Разаков и заместитель Премьер-министра  Таджикистана Азим Иброхим провели встречу по ситуации на  кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Переговоры прошли в духе добрососедства, взаимопонимания и сотрудничества.

В ходе переговоров стороны достигли договоренностей по открытию автодорог Баткен-Исфана, Исфара-Ворух.

"Накануне мы продуктивно провели переговоры с таджикской стороной по урегулированию ситуации на приграничной территории. В целях стабилизации ситуации и снятия напряженности на местах стороны достигли договоренностей по открытию автодорог Баткен-Исфана, Исфара-Ворух. Дороги открыли сегодня утром. Вместе с тем, среди местного населения проведены разъяснительные работы по недопущению противозаконных действий. Выставлены дополнительные совместные патрули из числа сотрудников УВД Баткенской и Согдийской областей. Кроме того, усилено патрулирование самих населенных пунктов приграничной территории", - сказал Жениш Разаков.

Соответствующие службы работают в штатном режиме. Стороны продолжают вести переговоры и обмениваться данными по ситуации.

Напомним, 22 июля между жителями приграничных сел Таджикистана и Кыргызстана произошел конфликт. Пострадали несколько десятков человек.


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URL: https://www.vb.kg/380203
Теги:
граница, правительство, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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