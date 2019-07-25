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В РФ поймали подозреваемых в убийстве лидера кыргызской диаспоры на Урале

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- Евгений Денисенко
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Каримов был убит 2 июля в одном из дворов Екатеринбурга. Двое неизвестных сначала избили его, а потом дважды выстрелили из пистолета. После этого нападавшие скрылись, похитив 2 млн. руб. (в сумке у погибшего было 19 млн руб.). По данным Следственного комитета по Свердловской области, основной версией убийства стал корыстный мотив нападавших. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц) и ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Двое из этих людей были найдены и задержаны ранее. И вот взят под стражу третий, судя по всему, в момент убийства находился в машине нападавших. Он, предположительно, наводчик, после совершения преступления скрывался от полиции в Челябинской области.

Про Каримова известно, что он уроженец села Жаны-Арык Кара-Суйского района Ошской области. В 1981 году окончил инженерный институт в Свердловской области, в начале 1990-х годов окончательно перебрался с семьей в Россию. В 2010-м получил гражданство РФ, поселился в Екатеринбурге. Создал объединение "Кыргызстан-Урал" и был известен своей предпринимательской и общественной деятельностью. В течение семи лет возглавлял кыргызскую диаспору в столице региона. У него осталось трое детей.

Случившееся потрясло не только местную диаспору. "На Уралмаше (микрорайон в Екатеринбурге – "ВБ") застрелен один из нас, уральцев, Камчыбек Каримов – экс-руководитель киргизского сообщества Екатеринбурга, добрый и теплый в отношениях со всеми человек. Он любил свою вторую Родину – Урал, он с уважением относился к людям любой национальности и он был уважаем всеми в Ассоциации народов Урала, насчитывающей сотни тысяч человек", – говорится в сообщении этого общественного объединения.


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URL: https://www.vb.kg/380213
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