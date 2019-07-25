Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон обменяются визитами

Президент КР Сооронбай Жээнбеков 26 июля по приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона совершит краткосрочный рабочий визит в город Исфара. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Кыргызской Республики Данияр Сыдыков.

Он подчеркнул, что переговоры глав государств являются плановыми, которые вошли в регулярную практику.

Данияр Сыдыков добавил, что в ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего

сотрудничества, в том числе процессы делимитации и демаркации границ. Акценты также будут поставлены на развитие сотрудничества приграничных областей, направленное на укрепление добрососедства и дружбы народов Кыргызстана и Таджикистана.

Заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Данияр Сыдыков добавил, что второй раунд переговоров глав двух государств продолжится в городе Чолпон-Ата, где будут подведены итоги встречи в Исфаре.