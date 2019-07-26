В Москве новая "Киргизия" заменит старую

Масштабное строительство развернулось на месте некогда популярного среди жителей Москвы кинотеатра "Киргизия". Но здесь вырастает опять же "Киргизия", но только в новом качестве. Под прежним названием появится возводимый сейчас многофункциональный общественный центр шаговой доступности.

Как стало известно, "Киргизия" попала в перечень 39 старых московских кинотеатров, построенных в 60-80 годах прошлого столетия. Они получат новую жизнь в рамках концепции создания сети современных районных центров города.

Автором единой дизайн-концепции для всех объектов сети выступила известный британский архитектор Аманда Ливит, лауреат престижной премии "Приз Стерлинга". Масштабный проект был презентован на Московском урбаинистическом форуме, где получил одобрение мэра российской столицы Сергея Собянина. И призван решить важнейшую задачу: объединить город, жителей и бизнес, сохранить культурно-социальную составляющую и создать качественный набор услуг. По замыслу, районообразующие центры должны не только сплотить местные сообщества, но и дать толчок для развития внутренней инфраструктуры. Все объекты компания выкупила у мэрии Москвы. "Киргизия" попала в шестерку тех, что подлежат реконструкции в первую очередь.

Бывшая "Киргизия" привлекала не только несколькими кинозалами, хорошей досуговой инфраструктурой, но и расположенной на первом этаже здания "Чайханой № 1". Являясь частью одноименной российской сети ресторанов, она предлагала различные блюда азиатской кухни, среди его персонала работало немало молодых кыргызстанцев, сюда приходили и просто отдохнуть и провести какие-то торжества. А поблизости организовывались ярмарки разнообразной продуктовой и другой продукции, привезенной из КР.

Стоит отметить, что "Киргизия" являлась и историко-культурной достопримечательностью Москвы. Расположенный в центре крупного жилого массива, возле станции метро "Новогиреево", этот объект с 1979 по 1991 годы был одной из площадок Московского международного кинофестиваля, сюда приходили смотреть не только на экран, но и на звезд того времени. Построенный в далеком 1972-м, кинотеатр за период своего существования несколько раз модернизировался. В последний раз, уже будудчи в составе известной сети кинотеатров "КАРО Фильм", – в 2015 году, когда превратился в семизальный мультикомплек с новейшим кинопроекционным оборудованием.

Проектом реконструкции, по словам главного архитектора проекта Алексея Белякова, предусмотрено полное переоснащение здания, увеличение этажей до четырех. А в подземном расположится супермаркет, паркинг. В новой "Киргизии" сохранятся функции кинотеатра, для показа кинофильмов здесь будет оборудовано шесть небольших, но современных кинозалов. Тут же, в этом комплексе, будут расположены магазины - продуктовые, промтоварные, а также центры бытовых услуг. Для того, чтобы родители могли спокойно сделать покупки, в комплексе будут работать детские игровые комнаты. А в память о прежнем кинотеатре уникальные барельефные скульптуры и орнаменты, украшавшие старую "Киргизию", сохранят и в оформлении нового здания.

Общая площадь здания превысит 26 тысяч квадратных метров (прежняя – около 5тысяч). Строительство, начатое во втором квартале 2017-го, должно завершиться также во втором квартале, только 2020-го. "Комплекс будет выполнять развлекательные, образовательные функции, предоставлять все то, что необходимо жителям района, города, его гостям в повседневной жизни", - делится планами Беляков.

"Надеемся, что в обновленном виде и формате этот центр приобретет еще большую популярность и среди наших соотечественников в Москве, и в России. И сможет стать местом проведения культурно–массовых мероприятий, организуемых, в том числе, кыргызской диаспорой, позволит знакомить москвичей с культурой и традициями нашего народа", - говорит один из руководителей региональной общественной организации "Кыргыз биримдиги" Абдыганы Шакиров.