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Сооронбай Жээнбеков сегодня с рабочим визитом посетит Таджикистан

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Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 26 июля по приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона совершит краткосрочный рабочий визит в город Исфара, Таджикистан.

Главы двух государств на перекрестном участке кыргызско-таджикской государственной границы проведут встречу с представителями общин и старейшинами сельских советов Кыргызстана и Таджикистана.

Далее переговоры состоятся в городе Исфара.

Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе процессы делимитации и демаркации границ.

Переговоры Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона продолжатся в городе Чолпон-Ата, на которых будут подведены итоги встречи в Исфара. Главы двух государств обсудят весь спектр вопросов сотрудничества и перспективы взаимодействия Кыргызстана и Таджикистана.


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URL: https://www.vb.kg/380231
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Комментарии
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26.07.2019, 10:03

Думаю они раз и навсегда решат и договорятся по вопросу границ и проблемы прекратятся  

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