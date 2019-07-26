Сооронбай Жээнбеков сегодня с рабочим визитом посетит Таджикистан

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 26 июля по приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона совершит краткосрочный рабочий визит в город Исфара, Таджикистан.

Главы двух государств на перекрестном участке кыргызско-таджикской государственной границы проведут встречу с представителями общин и старейшинами сельских советов Кыргызстана и Таджикистана.

Далее переговоры состоятся в городе Исфара.

Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе процессы делимитации и демаркации границ.

Переговоры Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона продолжатся в городе Чолпон-Ата, на которых будут подведены итоги встречи в Исфара. Главы двух государств обсудят весь спектр вопросов сотрудничества и перспективы взаимодействия Кыргызстана и Таджикистана.