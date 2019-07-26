Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

"Электрические станции" накажут сотрудника за тендер на услуги бассейна

170  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ОАО "Электрические станции" сообщает, что конкурс на закупку "Услуги плавательного бассейна и тренажерного зала" отменен по причине пересмотра технических и квалификационных требований.

- Руководство ОАО "Электрические станции" детально изучит сложившуюся ситуацию и примет соответствующие меры дисциплинарной ответственности в отношении сотрудника допустившего нарушения, - говорится в официальном сообщении.

Напомним, 22 июля ОАО "Электрические станции" на сайте госзакупок объявило тендер на закупку услуг плавательного бассейна и тренажерного зала. Стоимость заявленного тендера составила 356 тысяч 160 сомов.

По условиям тендера требовался бассейн глубиной не менее 1,5 метра, но не более 2 метров. Длина – не менее 25 метров. Количество часов посещения - 950. Требования к тренажерному залу – он должен быть не в подвальном помещении и оборудован душевыми кабинками, время посещений - 450 часов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380233
Теги:
бассейн, бюджет, госзакупки, спорт, тендер, Кыргызстан, Электрические станции
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  