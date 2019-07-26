"Электрические станции" накажут сотрудника за тендер на услуги бассейна

ОАО "Электрические станции" сообщает, что конкурс на закупку "Услуги плавательного бассейна и тренажерного зала" отменен по причине пересмотра технических и квалификационных требований.

- Руководство ОАО "Электрические станции" детально изучит сложившуюся ситуацию и примет соответствующие меры дисциплинарной ответственности в отношении сотрудника допустившего нарушения, - говорится в официальном сообщении.

Напомним, 22 июля ОАО "Электрические станции" на сайте госзакупок объявило тендер на закупку услуг плавательного бассейна и тренажерного зала. Стоимость заявленного тендера составила 356 тысяч 160 сомов.

По условиям тендера требовался бассейн глубиной не менее 1,5 метра, но не более 2 метров. Длина – не менее 25 метров. Количество часов посещения - 950. Требования к тренажерному залу – он должен быть не в подвальном помещении и оборудован душевыми кабинками, время посещений - 450 часов.