Жээнбеков: Ситуация на границе находится под моим личным контролем

"Ситуация на границе в Баткенской области находится под моим личным контроле"", - подчеркнул Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 26 июля, во время встречи с жителями сел Баткенской области в селе Ак-Сай.

Глава государства встретился с аксайцами по пути в город Исфара Таджикистана.

Президент напомнил, что были даны соответствующие поручения правоохранительным органам, Вооруженным силам, руководителям всех министерств и ведомств.

"На сегодняшний день благодаря принятым мерам совместно с таджикской стороной ситуация стабилизировалась. На границу в Баткенскую область направлены дополнительные силы Органов внутренних дел и Государственной пограничной службы. Вы сами видите, что эта работа была проведена оперативно после наших прошлых встреч. Теперь патрульная работа по контролю за ситуацией на границе будет вестись постоянно. Граница будет полностью под нашим контролем", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что увеличено число военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов на территории сел, расположенных возле границы.

"Ваша безопасность и интересы нашего государства будут на переднем плане. В данное время мы активно работаем над другими мерами по решению всех вопросов, касающихся границы. Я, руководители Правительства - ведем постоянные переговоры с руководством Таджикистана. Вчера я провел рабочее совещание с участием Торага Жогорку Кенеша, Премьер-министра и руководителей некоторых государственных органов. По итогам совещания принято решение начать строительство в ближайшее время социальных и инфраструктурных объектов", - отметил Глава государства.

Он подчеркнул, что в августе текущего года будет завершено строительство зданий противопожарной и спасательной служб, выделено два спецтранспортных средства и в течение двух недель жители приграничных сел будут обеспечены новым автомобилем скорой помощи.

Кроме того полностью будет восстановлен разрушенный мост в селе Ак-Сай, начнется строительство новой насосной станции для обеспечения чистой водой. Будут приняты меры по обеспечению поливной водой приграничных территорий. Также принято решение строительства новых школ в некоторых селах.

"Социальные вопросы будут решены. Самое главное - призываю всех вас не идти на поводу провокаторов. Совместно с сотрудниками правоохранительных органов работайте сообща. Кыргызы издревле славились своим великодушием и гостеприимством. Мы должны стремиться к сохранению и укреплению хороших отношений с соседней страной. Какие бы то ни были конфликты - они принесут лишь вред. Будем терпеливыми и сдержанными. Мы решим все вопросы, нужно лишь время. Ради будущего наших детей, ради будущего на шей страны - мы должны сохранять мир и спокойствие", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков и выразил благодарность пришедшим на встречу аксакалам и местным жителям за их понимание ситуации.

Также Президент выслушал мнения местных жителей, касающихся приграничных проблем.

Глава государства по завершению встречи с местными жителями в селе Ак-Сай, направился на встречу с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в приграничный город Исфара Таджикистана.