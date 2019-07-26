Президенты КР и РТ провели совместную встречу с жителями приграничных сел

Президент КР Сооронбай Жээнбеков и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сегодня, 26 июля, провели совместную встречу с населением приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана на перекрестном участке кыргызско-таджикской границы между Ак-Сайским айыл окмоту Баткенского района и Тоджикон сельского совета Ворух города Исфары. Главы двух государств представили членов официальных делегаций.

Во время встречи с местными жителями, главы двух государств отметили важность сохранения мира и согласия, многовековой дружбы между народами, отметили готовность сторон в принятии мер по устранению всех существующих трудностей на границе.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что Кыргызстан дорожит братскими отношениями с Таджикистаном.

"Мы хорошо знаем условия жизни наших народов в приграничных районах. В курсе всех нерешенных вопросов и намерены сделать все, чтобы местные жители не испытывали проблем. Мы вместе намерены решить все вопросы. Наши границы хотим сделать воротами мира, дружбы и добрососедства. Считаю, что неразрешимых проблем нет", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, предложив активизировать работу Межправительственной комиссии по делимитации границы.

Далее главы государств направились в город Исфара Республики Таджикистан для продолжения переговоров.

Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон обсудят все вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по демаркации и делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.

Переговоры глав двух государств продолжатся завтра, 27 июля, в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана.