Экс-глава МИД Айтматов потребовал от турецого посла 35 млн сомов

Экс-министр иностранных дел Аскар Айтматов требует от посла Турции в Кыргызстане Дженгизу Фырату в качестве компенсации за моральный ущерб выплатить ему 35 млн 21 тысяч сомов. Об этом сообщает издание maralfm.kg.

По данным СМИ, эти средства Айтматов планирует потратить на строительство мемориального комплекса "Чынгыз Ордо" в селе Шекер Таласской области.

При этом бывший глава МИД дает турецкому послу 1 месяц. В противном случае он подаст на него в суд.

Напомним, сын писателя Чынгыза Айтматова и экс-министр иностранных дел Аскар Айтматов ранее обратился с письмом к послу Республики Турция в КР Дженгизу Фырату, в котором потребовал извинений от турецкого посла за то, что он назвал его членом экстремисткой организации.

"Для меня является тяжелым оскорблением то, что Вы объявили меня членом ФЕТО. Увязка меня с ФЕТО является плодом Вашей фантазии.

Я понес моральный ущерб из-за Ваших попыток воспрепятствовать моим контактам с турецкими гражданами и с Турцией. Эти Ваши действия я рассматриваю как диверсию и враждебную деятельность против меня.

Я требую незамедлительного прекращения проводимой Вами против меня кампании по клевете и очернительству.

Я требую, чтобы в 10-дневный срок после получения этого письма Вы прислали мне письменные извинения за свои действия.

В противном случае, с целью прекращения Вашей враждебной деятельности я буду вынужден прибегнуть ко всем законным средствам", - написал в своем письме Айтматов.