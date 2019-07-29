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За день на дороге Бишкек-Ош произошли две жуткие аварии

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- Оксана Гут
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28 июля на автодороге Бишкек-Ош произошли две жуткие аварии. В результате двух ДТП пострадали 11 человек и один погиб.

По предварительным данным, утром примерно в 8.00 часов на 400-м км автодороги Бишкек-Ош автомобиль Toyota Camry, двигаясь в сторону Бишкека, выехал на встречную полосу и врезался в Honda Stepwgn. Последняя вылетела на обочину и загорелась, один человек погиб. Семеро пострадавших были госпитализированы.

Также, как сообщает пресс-служба МЧС КР, в 16.38 на перевале Кок-Бель на 374 км шоссе Бишкек-Ош столкнулись Honda Stepwgn и Honda Accord. Пострадали четыре человека.


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URL: https://www.vb.kg/380287
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, погибшие, Кыргызстан, ГУОБДД, пострадавшие, больница
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