За день на дороге Бишкек-Ош произошли две жуткие аварии

28 июля на автодороге Бишкек-Ош произошли две жуткие аварии. В результате двух ДТП пострадали 11 человек и один погиб.

По предварительным данным, утром примерно в 8.00 часов на 400-м км автодороги Бишкек-Ош автомобиль Toyota Camry, двигаясь в сторону Бишкека, выехал на встречную полосу и врезался в Honda Stepwgn. Последняя вылетела на обочину и загорелась, один человек погиб. Семеро пострадавших были госпитализированы.

Также, как сообщает пресс-служба МЧС КР, в 16.38 на перевале Кок-Бель на 374 км шоссе Бишкек-Ош столкнулись Honda Stepwgn и Honda Accord. Пострадали четыре человека.