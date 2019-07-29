В пригороде Бишкека автомобиль на смерть сбил пешехода (видео)

В селе Кок-Жар в пригороде Бишкека, водитель Toyota Harrier сбил пешехода. Информацию VB.KG подтвердили в УОБДД Чуйской области.

По их данным, ДТП произошло около 7 утра. Водитель 1987 года сбил пешехода идущего по обочине дороги в направлении движения автомобилей. После наезда машина врезалась в бетонное ограждение и два раза перевернулась.

Пешеход 1958 года рождения погиб на месте, водитель с травмами доставлен в больницу. По данным очевидцев, мужчина за рулем Тойоты был в состоянии алкогольного опьянения. В УОБДД эту информацию не комментируют до получения результатов экспертизы.