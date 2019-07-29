Кыргызстанец, сбивший в Москве туристов, вернулся на родину

Кыргызстанец Чынгыз Анарбек уулу, который во время Чемпионата мира по футболу сбил в Москве туристов, прибыл в Кыргызстан. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе партии "Замандаш".

По данным политобъединения, Чынгызу Анарбек уулу было запрещено покидать Россию до 25 июня.

- По прибытии в Кыргызстан он встретился с руководством партии, которое оказало ему посильную помощь во время следствия. Чынгыз поблагодарил всех за помощь и поддержку. Также он поблагодарил президента и весь народ за внимание к его проблеме. Теперь вот Чынгыз решил навсегда остаться в Кыргызстане, - пояснили в партии.

Напомним, 16 июня прошлого года водитель такси Чынгыз Анарбек уулу потерял управление и врезался в группу пешеходов на тротуаре. Как выяснилось позже, мужчина провел за рулем 20 часов без отдыха, он уснул на несколько секунд и случайно направил автомобиль на тротуар, по которому шли люди.

Позже Тверской суд Москвы приговорил Чынгыза Анарбека уулу к 1,5 годам принудительных работ.