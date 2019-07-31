Женщина и двое детей погибли в ДТП в Таласской области

В аварии в Таласской области погибли 47-летняя женщина и дети 9 и 11 лет. Информацию VB.KG подтвердили в УОБДД Таласской области.

По данным правоохранительных органов, ДТП произошло 30 июля около 23.30 на трассе Бишкек-Талас в селе Кара-Ой. Водитель не справился с управлением, машина несколько раз перевернулась.

Что стало причиной аварии выясняет следственная группа. Факт зарегистрирован в ЕРПП, назначено проведение необходимых экспертиз.

В Телеграм канале "Короче" со ссылкой на очевидцев сообщили, что недавно этот участок дороги засыпали щебнем.