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Женщина и двое детей погибли в ДТП в Таласской области

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- Екатерина Улитина
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В аварии в Таласской области погибли 47-летняя женщина и дети 9 и 11 лет. Информацию VB.KG подтвердили в УОБДД Таласской области.

По данным правоохранительных органов, ДТП произошло 30 июля около 23.30 на трассе Бишкек-Талас в селе Кара-Ой. Водитель не справился с управлением, машина несколько раз перевернулась.

Что стало причиной аварии выясняет следственная группа. Факт зарегистрирован в ЕРПП, назначено проведение необходимых экспертиз.

В Телеграм канале "Короче" со ссылкой на очевидцев сообщили, что недавно этот участок дороги засыпали щебнем.


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URL: https://www.vb.kg/380349
Теги:
ДТП, погибшие, Таласская область, Кыргызстан, ГУОБДД, авария
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