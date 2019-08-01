Минобраз: Количество часов иностранного языка в 7-х классах будет увеличено

В утвержденном базисном учебном плане на текущий учебный год количество часов иностранного языка в 7-х классах увеличено с двух до трех в неделю. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования и науки КР.

Отмечается, что изучение иностранного языка в школах республики осуществляется с 3-го по 11-ый классы.

С 2017 года количество часов по иностранному языку увеличено в 5-ом классе до 5-ти в неделю, в 6-ом классе – до 4-х, в 7-ом классе до 3-х.

Также на один час увеличено изучение иностранного языка в 8-х классах в школах с таджикским/узбекским языками обучения.

В ведомстве уточняют, что предметы "Кыргызский язык", "Русский язык", "Узбекский язык" и "Таджикский язык", как родной, изучаются с 1-го по 11-й классы.

А предмет "Адеп" ("Этика") в старших классах интегрирован в предмет "Человек и общество".