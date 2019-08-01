Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Минобраз: Количество часов иностранного языка в 7-х классах будет увеличено

81  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В утвержденном базисном учебном плане на текущий учебный год количество часов иностранного языка в 7-х классах увеличено с двух до трех в неделю. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования и науки КР.

Отмечается, что изучение иностранного языка в школах республики осуществляется с 3-го по 11-ый классы.

С 2017 года количество часов по иностранному языку увеличено в 5-ом классе до 5-ти в неделю, в 6-ом классе – до 4-х, в 7-ом классе до 3-х.

Также на один час увеличено изучение иностранного языка в 8-х классах в школах с таджикским/узбекским языками обучения.

В ведомстве уточняют, что предметы "Кыргызский язык", "Русский язык", "Узбекский язык" и "Таджикский язык", как родной, изучаются с 1-го по 11-й классы.

А предмет "Адеп" ("Этика") в старших классах интегрирован в предмет "Человек и общество".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380406
Теги:
Министерство образования, образование, школа, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  