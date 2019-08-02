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Кыргызстанцы, которые сменили гражданство, получат специальные льготы

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- Екатерина Улитина
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Кыргызстанцам, которые уехали и сменили гражданство, предоставят специальный статус и дополнительные права. Эта тема стала главным вопросом обсуждения на первом заседании Совета по связям с соотечественниками.

Глава государства Сооронбай Жээнбеков отметил, что законопроект, который придаст юридический статус бывшим гражданам КР уже одобрен в ЖК в первом чтении. Согласно этому закону соотечественники получат специальную карту Мекен-Карт, которая даст возможность беспрепятственно посещать Кыргызстан, жить здесь и работать как дома.

- Кроме того, этот статус создаст условия для вложения инвестиций, доступа к услугам Образования, здравоохранения и трудоустройства. Права каждого нашего соотечественника, получившего "Мекен-Карт", будут защищены законам, - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Представители кыргызских диаспор, которые и предложили идею программы "Мекендештер" поддерживают ее и участвуют в ее разработке.


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URL: https://www.vb.kg/380418
Теги:
миграция, права человека, президент, соотечественники, Кыргызстан
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