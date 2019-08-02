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В Оше оштрафованы 50 водителей такси за стоянку на остановках

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- Екатерина Улитина
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Сегодня комиссия мэрии Оша совместно с сотрудниками ГУОБДД, Агентства пассажирского транспорта, транспортной инспекции, налоговой службы провели рейд на предмет нарушения водителями служб такси правил остановки и стоянки. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы.

В ходе рейда особое внимание уделялось вопросу остановки и стоянки легковых автомобилей и автомашин такси на остановках общественного транспорта, которые создают помехи не только водителям общественного транспорта, но и пассажирам.

В рамках рейда комиссия посетила остановки по улицам Масалиева, Навои, Раззакова, в ходе чего сотрудниками ГУОБДД были выписаны административные штрафы порядка 50 водителям осуществляющим парковку и стоянку на остановках и в непосредственной близости от них.

Также со стороны руководства Агентства пассажирского транспорта проводилась работа с водителями маршрутных микроавтобусов на предмет соблюдения норм и правил организации пассажирских перевозок, в том числе посадки и высадки пассажиров только на остановках. Помимо этого, в остановленных микроавтобусах проведены проверки их санитарно-технического состояния.

Со стороны представителей налоговой службы выписаны протоколы об административных нарушениях водителям такси, осуществляющим перевозки без соответствующего патента.

Рейды комиссии будут продолжены.


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URL: https://www.vb.kg/380424
Теги:
мэрия, Ош, рейд, штраф, Кыргызстан, ГУОБДД
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