Депутат ЖК: Такими темпами мы начнем выпрашивать кредиты у Таджикистана

"С такими темпами бурного экономического "роста" мы можем прийти к тому, что начнём выпрашивать кредиты у Таджикистана. Зачем брать кредит у Узбекистана, когда под бизнес проекты можно кредитоваться у РКФР (российско-кыргызский фонд развития – ред.), - мне непонятно". Так депутат Жогорку Кенеша, член комитета по экономической и фискальной политики Дастан Бекешев отреагировал на новость о том, что Узбекистан предоставит Кыргызстану кредит в 100 миллионов долларов.

Отметим, эту информацию накануне озвучил министр экономики КР Санжар Муканбетов. Он, в частности, сообщил, что Узбекистан открывает кредитную линию для Кыргызстана и первый займ предлагается выдать предпринимателям, занятым переработкой шерсти и шкур.

- Кыргызстану деньги всегда нужны в виде инвестиций, чтобы приумножать валовую продукцию, создавать рабочие места, решать социальные проблемы и так далее. Ведь если посмотреть, что мы сейчас создаем, то, честно говоря, сильно хвастаться нечем, - комментирует VB.KG необходимость кредита доктор экономических наук Асылбек Аюпов. – Но с другой стороны есть много вопросов. Например, есть ли желающие получить этот кредит именно на переработку шкур и шерсти? Я не вижу в таком виде бизнеса достаточной рентабельности. Да и на поддержку бизнес-проектов у нас есть российско-кыргызский фонд развития.

И главный вопрос, считает экономист, это условия кредитования, как для самих предпринимателей, так и для страны в целом. Ведь внешние займы это в любом случае зависимость в той или иной степени от кредитодателя.

- Я не знаю, почему именно Узбекистан готов предоставить нам такие деньги. С одной стороны – это наш сосед, может у него хорошие намерения помочь нашей экономики. С другой стороны – это большая сумма и у нас есть нерешенные вопросы с Узбекистаном, мы границы никак не поделим. Может взамен на деньги кредитодатель будет настаивать на своих условиях в этом вопросе, - предположил Аюпов.

К слову, сейчас на интернет-просторах появляется несколько версий того, в чем действительно состоит заинтересованность соседней страны. В том числе есть мнение, что кредитодатель рассчитывает на положительное решение официального Бишкека на строительство железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан.

Напомним, вчера, 1 августа, в столице состоялась встреча премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова с коллегой Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Стороны обсудили возможность увеличения товарооборота между двумя странами с 340 млн до 1 млрд долларов. Также в ходе переговоров стало известно о предстоящем визите в Кыргызстан узбекского президента Шавката Мирзиеева. Предполагается, что все вопросы с кредитной линией будут решены именно на встрече двух глав государств.