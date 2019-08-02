Певец из Кыргызстана примет участие в конкурсе "Мистер Мира-2019"

С 6 по 24 августа в городе Манила (Филиппины) состоится ежегодный всемирный мужской конкурс "Mister World 2019", в котором примет участие и Кыргызстан. Нашу страну в этом мероприятии будет представлять певец отечественной эстрады Даниель Бегалиев.

Международный мужской конкурс красоты и мужество "Мистер Мира" разделён на различные этапы, где участники соревнуются между собой, включая разнообразные виды спорта, участвуют в приготовлении еды, дефилируют в костюмах и плавках.

Одним из главных конкурсов является "Талант Шоу", в котором эстрадный певец будет исполнять песню "Джулия" Батырхана Шукенова.

Также, обязательным условием конкурса является благотворительный проект, который участник должен будет представить жюри.