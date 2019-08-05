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Операция по спуску тела генерала МВД Ивана Иванова с пика Ленина завершена

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- Светлана Лаптева
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Операция по спуску российского альпиниста с пика Ленина завершена. Об этом редакции VB.KG подтвердила руководитель турфирмы Аксай-Тревел Елена Калашникова, которая организовала спасательную работу.

По ее словам, слишком сложно обнаружить сорвавшегося с высоты человека на огромной горе и уж тем более снять его оттуда.

- К сожалению, россиянин погиб при спуске с пика Ленина. Это горы. Выражаем соболезнования родным и коллегам погибшего. У него были запланированы акклиматизационные выходы на высоту до 6100 метров на пике Ленина и затем восхождение на Хан-Тенгри. Он дошел до 6100 с товарищами, те вернулись в лагерь, а он продолжил путь до вершины. На связь выходил в последний раз 27-го июля вечером, сообщил, что спускается. С просьбой об организации поисково-спасательных работ к нам обратились родные россиянина и турфирма Горы Азии. Надо понимать, что слишком сложно обнаружить сорвавшегося с высоты человека на огромной горе и уж тем более снять его оттуда. Снегопад, смена погоды, ветер, трещины. Сразу скажу, что подобной операции по спуску погибшего или пострадавшего со стены на Пике Ленина еще не было, - сказала она.

Особо стоит отметить работу вертолетчиков, которые смогли тщательно обработать каждый квадрат стены на такой высоте в горных условиях, отметила собеседница редакции.

- Их данные дали подсказку для направления поисков. На фото с вертолета мы видим следы, ведущие вниз, и затем отрезок нетронутого снега, и чуть ниже точку. Место дорожки следов и срыва. Вот до этой точки и предстояло добраться спасательному отряду. Напомню, что на высоте более 6000 метров обычному человеку и двигаться то сложно, а надо еще спускать тело на специальных санках-акья. Но наши ребята справились. Помог высочайший класс команды спасателей альпинистов, которую нам удалось собрать. Это известный опытный альпинист Николай Тотмянин и руководитель спасгруппы Ак-Сай-Тревел Степан Мальцев и еще несколько альпинистов. Все ребята просто молодцы, - добавила она.

О напряженности и сложности спуска тела погибшего с высоты более полное представление дает хронометраж спасательных работ, которым поделились спасатели:

В последний раз он вышел на связь с базовым лагерем вечером 27 июля при спуске.

Спасатели с вертолета обнаружили в горах на высоте около 6 тысяч метров точку сверку напоминающую очертания человека. Сразу подойти туда не удалось. Была собрана команда профессиональных альпинистов спасателей фирмы Акса-Тревел.

2 августа альпинисты поднялись на высоту 5300 метров, а 3 августа – на 6100 метров.

В воскресенье, 4-го августа в 12.05 спасатели нашли тело на спуске с пика Ленина в так назывемой мульде на склоне горы. Это некий выступ под гребнем снега. С момента обнаружения точки, напоминавшей тело человека с вертолета, и до того как спасатели добрались до этой точки пешком тело занесло снегом. Но спасатели все же нашли погибшего альпиниста.

4 августа: 8.10 – начали спуск по стене

9.35 - на высоте 6259 метров. Снег свежий - 0.5 метра.

12.05 - нашли тело. Копают, там 3 метра

Тело спустят к вечеру на "Сковороду", Снег раскисший

13.21 - начали спуск – облачность накрывает

15.55 - спустили на 5800 метров, ищут проходы между сераками (трещинами). Облачность. Видимость низкая

17.20 - на высоте 5500 спускают в сторону лагеря.

Спасатели спустились в базовый лагерь в 01 ночи 5-го августа.

Из собственных источников редакция VB.KG узнала, что погибшим альпинистом был генерал–майор МВД России Иван Сергеевич Иванов.

По данным в интернете, заместитель руководителя договорно-правового департамента МВД генерал–майор МВД России Иван Сергеевич Иванов был человеком спортивным, с активной жизненной позицией, мастером спорта России по стрельбе из ручного стрелкового оружия.

В рамках Спартакиады среди коллективов физической культуры организации "Динамо" № 25 МВД России 2016 года в Стрелково-спортивном клубе "Динамо-Москва" с наилучшим результатом занял первое место в личном зачете в соревнованиях по стрельбе из табельного оружия.

В 2018 году возглавлял команду сотрудников МВД, которая совершила восхождение на высочайший пик Европы – Эльбрус в честь 300-летия МВД. В прессе тогда сообщалось, что российские полицейские водрузили флаг МВД России на вершине Эльбрус

Фото по спуску тела иллюстративное.


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URL: https://www.vb.kg/380459
Теги:
альпинизм, Россия, спасатели, Кыргызстан, МВД
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