Что известно о новом главе Таможни Алтынбеке Торутаеве?

Известно, что 42-летний руководитель Таможни получил образование в Чуйском университете по специальности налоговое дело. Позже окончил магистратуру в Кыргызском национальном университете по специальности "финансы и кредит".

Карьеру начал в 2000-м году инспектором в налоговой инспекции по городу Ош. С 2004 по 2007 работал главным специалистам в Минфине и в Министерстве экономического развития.

В 2007 году устроился в Таможенную службу. Но его карьерный рост начался лишь в 2011 году. Сначала Алтынбека Торутаева назначили заместителем начальника Управления статистики, анализа и прогнозирования, потом заместителем начальника Юго-Западной таможни, в 2015 году доверили управление таможней "Ош". Кстати, в тех же управлениях и примерно в те же годы работал небезызвестный Райымбек Матраимов, которого многие обвиняют в коррупции и выводе средств из страны. Позже уже в Бишкеке Торутаев и Матраимов вновь будут работать вместе.

В 2016 году Сооронбай Жээнбеков, который тогда работал премьер-министром, перевел Алтынбека Торутаева из Оша в Бишкек, назначив заместителем Государственной таможенной службы.

На этом посту он проработал чуть более года. За это время Сооронбай Жээнбеков стал президентом, кресло премьер-министра занял Сапар Исаков, который затеял борьбу с коррупцией в Государственной таможенной службе. Под этими лозунгами в ноябре 2017 года, Исаков уволил заместителя ГТС Райымбека Матраимова с формулировкой "в связи с утратой доверия". Позже Матраимова обвинили, в махинациях, которые он проводил работая на таможне и за которые якобы получал миллионные вознаграждения. Официально эти обвинения так и не подтвердились.

Следом за Матраимовым, буквально через месяц уволили и Торутаева. Событие это прошло тихо и практически не привлекло внимания.

Но, меньше чем через год Алтынбек Торутаев вновь вернулся в кресло зампредседателя таможенной службы. Это произошло после импичмента и ареста уволившего его Сапара Исакова.