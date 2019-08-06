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Куда нужно обращаться, если возникли проблемы при поступлении в школу

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане стартовала общереспубликанская акция "Примите моего ребенка в школу-2019". В этом году она стала одиннадцатой по счету. Мероприятие ежегодно реализуется ОФ "Лига защитников прав ребенка" совместно с министерством образования и науки КР, а также управлениями образования.

Цель акции - оказание правовой помощи детям и их родителям при поступлении в школу.

В случае, если при поступлении в школу граждане сталкиваются с трудностями (с документами, справками о прохождении курсов "Подготовка к школе", приобретение школьной формы определенного образца, тестирование, оплата вступительных взносов и т.д.) они могут обратиться за помощью по следующим номерам:

Телефон/Вотсап - 0709845775, телефон 0556409082, Вотсап 0552398474, 0312 662587 - ОФ "Лига защитников прав ребенка".

- Право на образование является четвертой целью в области устойчивого развития и занимает центральное место среди прав ребенка. Обеспечение этих прав для девочек и мальчиков дает шанс реализовать свои гражданские, политические и социально-экономические права. Построение равноправного и справедливого общества невозможно без достижения равенства полов, в первую очередь, в области образования, - отмечает директор ОФ "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекова.

Она заявляет, что в рамках акции будет рассмотрен каждый случай, каждого ребенка будут сопровождать до тех пор, пока его не зачислят в школу.

- Не проходите мимо, если видите, что дети из малообеспеченных семей не могут устроиться в школу, - призвала Турдубекова.


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URL: https://www.vb.kg/380500
Теги:
дети, школа, Кыргызстан, Помощь, Министерство образования, Назгуль Турдубекова
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