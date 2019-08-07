Кримавторитет Лимонти получил условно-досрочное освобождение

Известный криминальный авторитет Алмазбек Сулайманов по кличке Лимонти получил условно-досрочное освобождение. Об этом редакции VB.KG подтвердили в ГСИН.

По данным ведомства, его перевели из исправительной колонии строгого режима №16 в колонию-поселение в Балыкчи.

- Основанием для перевода стало то, что он отбыл 3/4 срока заключения. Комиссия рассмотрела его дело и приняла решение перевести его в колонию-поселение, - пояснили в ГСИН.

Отметим, по данным СМИ, криминальный авторитет Алмазбек Сулайманов, известный по кличке "Лимонти", по информации правоохранительных органов КР входил в преступную группировку Камчы Кольбаева.

В 2010 году он обвинялся по тяжким статьям, в том числе в похищении человека с целью выкупа.

Его срок заключения должен был закончиться в 2023 году.