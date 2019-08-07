В Нарынской области ситуация стабильная, дороги открыты - правительство

В Нарынской области власти стабилизировали ситуацию, все дороги открыты для проезда. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппрата правительства.

"Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов и представители других государственных служб посетили золоторудное месторождение Солтон-Сары с целью выслушать доводы местных жителей, выступающих за прекращение деятельности иностранной горнодобывающей компании "Zhong Ji Mining Company". После двусторонних переговоров принято решение приостановить деятельность компании на месяц (до окончания разбирательств)", - говорится в сообщении правительства.

По информации полпреда правительства в Нарынской области Аманбая Кайыпова, сегодня в регионе ситуация стабильная, перекрытий дороги нет. Общественная безопасность находится под контролем правоохранительных органов.

В правительстве отметили, что местные жители намерены оставаться в селе Кара-Чий Нарынского района до выполнения их требований.

Напомним, что местные жители выступают за прекращение деятельности китайской компании "Zhong Ji Mining" на месторождении Солтон-Сары в Нарынской области. 5 августа произошло столкновение между местным населением и сотрудниками горнодобывающей компании.