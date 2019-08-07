Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Нарынской области ситуация стабильная, дороги открыты - правительство

43  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Нарынской области власти стабилизировали ситуацию, все дороги открыты для проезда. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппрата правительства.

"Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов и представители других государственных служб посетили золоторудное месторождение Солтон-Сары с целью выслушать доводы местных жителей, выступающих за прекращение деятельности иностранной горнодобывающей компании "Zhong Ji Mining Company". После двусторонних переговоров принято решение приостановить деятельность компании на месяц (до окончания разбирательств)", - говорится в сообщении правительства.

По информации полпреда правительства в Нарынской области Аманбая Кайыпова, сегодня в регионе ситуация стабильная, перекрытий дороги нет. Общественная безопасность находится под контролем правоохранительных органов.

В правительстве отметили, что местные жители намерены оставаться в селе Кара-Чий Нарынского района до выполнения их требований.

Напомним, что местные жители выступают за прекращение деятельности китайской компании "Zhong Ji Mining" на месторождении Солтон-Сары в Нарынской области. 5 августа произошло столкновение между местным населением и сотрудниками горнодобывающей компании.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380547
Теги:
горнодобывающий сектор, Китай, митинг, Нарынская область, посольство, драка, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  