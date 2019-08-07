Медики завершили дежурство на джайлоо Солтон-Сары

Накануне 19 китайских работников золоторудной компании были выписаны из Нарынской областной объединенной больницы, чтобы продолжит лечение в частных клиниках Бишкека

Сегодня, 7 августа, медицинские бригады, дежурившие на джайлоо Солтон Сары, завершили свое дежурство в связи отсутствием обращений.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в период дежурства было зарегистрировано всего 34 обращения за медицинской помощью из числа местных жителей. В основном они жаловались на головные боли и давление, с травмами обращений не было.

6 августа по желанию пациентов продолжить лечение в клиниках Бишкека, 19 китайских работников золоторудной компании были выписаны из Нарынской областной объединенной больницы.

В государственные организации здравоохранения за медицинской помощью обращений не было. На сегодняшний день вышеуказанные работники золоторудной компании получают амбулаторное лечение в частных медицинских центрах столицы.