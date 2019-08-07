Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Медики завершили дежурство на джайлоо Солтон-Сары

102  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне 19 китайских работников золоторудной компании были выписаны из Нарынской областной объединенной больницы, чтобы продолжит лечение в частных клиниках Бишкека

Сегодня, 7 августа, медицинские бригады, дежурившие на джайлоо Солтон Сары, завершили свое дежурство в связи отсутствием обращений.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в период дежурства было зарегистрировано всего 34 обращения за медицинской помощью из числа местных жителей. В основном они жаловались на головные боли и давление, с травмами обращений не было.

6 августа по желанию пациентов продолжить лечение в клиниках Бишкека, 19 китайских работников золоторудной компании были выписаны из Нарынской областной объединенной больницы.

В государственные организации здравоохранения за медицинской помощью обращений не было. На сегодняшний день вышеуказанные работники золоторудной компании получают амбулаторное лечение в частных медицинских центрах столицы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380553
Теги:
Минздрав, Нарынская область, конфликт, Кыргызстан, пострадавшие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  