Отношение к Атамбаеву будет как к подозреваемому, а не как к свидетелю

Алмазбека Атамбаева трижды вызывали на допрос в качестве свидетеля и он трижды не являлся. Теперь отношение к нему будет как к подозреваемому в тяжких преступлениях. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, глава государства выступил на заседании, где депутаты обсуждают введение чрезвычайного положения в республики из-за ситуации с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым.

- Атамбаев и его сторонники оказали вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия. Они вышли далеко за рамки правового поля. К сожалению, ранены несколько человек, один сотрудник силовых структур погиб от полученного ранения.

Бесценная жизнь этого бойца стоит выше власти, богатства, либо каких бы то ни было политических амбиций, сказал Сооронбай Жээнбеков.

Президент отметил, что несмотря на критику общественности, власти сделали все возможное, чтобы не допустить кровопролития.

- Несмотря на то, что с Атамбаевской стороны было применено огнестрельное оружие, специальные силы не пользовались боевыми патронами. Для того, чтобы не допустить кровопролития, были применены резиновые пули. Я посчитал, что пусть лучше пострадает авторитет власти, но нельзя проливать кровь соотечественников. По названным фактам возбуждено уголовное дело.Виновные обязательно понесут наказание. Если до вчерашнего дня Атамбаева к следователю приглашали в качестве свидетеля, то теперь к нему будет отношение как к подозреваемому в тяжелом преступлении, - сказал Жээнбеков.

Он подчеркнул, что происходящее в Кыргызстане - это противостояние двух политиков, как пытаются это представить многие, а противостояние закона и беззакония.