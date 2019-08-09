Премьер-министры стран ЕАЭС прибыли в Кыргызстан

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Кыргызскую Республику в рамках участия в юбилейном заседании Евразийского межправительственного совета.

В международном аэропорту "Иссык-Куль" в селе Тамчы Премьер-министра встретил вице-премьер-министр Кыргызской Республики Замирбек Аскаров.

Отметим, ранее в Кыргызстан прибыли премьер-министр России Дмитрий Медведев, премьер-министр Беларуси Сергей Румас и глава правительства Казахстана Аскар Мамин.

Напомним, сегодня в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета с участием Глав Правительств стран-участниц Евразийского экономического союза.