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Премьер-министры стран ЕАЭС прибыли в Кыргызстан

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- Екатерина Улитина
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Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Кыргызскую Республику в рамках участия в юбилейном заседании Евразийского межправительственного совета.

В международном аэропорту "Иссык-Куль" в селе Тамчы Премьер-министра встретил вице-премьер-министр Кыргызской Республики Замирбек Аскаров.

Отметим, ранее в Кыргызстан прибыли премьер-министр России Дмитрий Медведев, премьер-министр Беларуси Сергей Румас и глава правительства Казахстана Аскар Мамин.

Напомним, сегодня в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета с участием Глав Правительств стран-участниц Евразийского экономического союза.


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URL: https://www.vb.kg/380631
Теги:
Дмитрий Медведев, Казахстан, Россия, Армения, ЕАЭС, Кыргызстан
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