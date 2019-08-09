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Милиция разыскивает лиц, причастных к захвату заложников в Кой-Таше

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- Оксана Гут
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Все виновные по делу о захвате заложников в Кой-Таше будут привлечены к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Отмечается, что органами внутренних дел по факту захвата сотрудников ГКНБ КР в селе Кой-Таш производится досудебное производство по признакам преступлений, предусмотренных статьей 244 (Захват заложников) УК КР, зарегистрированное в АИС ЕРПП.

В настоящее время соответствующими службами проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия.

В связи с чем органы внутренних дел разыскивают ряд лиц, запечатленных на видео материале, отснятом 7 августа внутри дома Алмазбека Атамбаева.

Милиция обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой предоставить какую-либо информацию о их местонахождении.

При этом сообщается, что личности некоторых из них уже установлены. Все они будут привлечены к уголовной ответственности согласно законодательству Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/380648
Теги:
ГКНБ, ГУВД, заложник, розыск, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан
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