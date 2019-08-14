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Внимание! В Бишкеке изменен маршрут автобусов №6

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- Оксана Гут
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Теперь с жилмассива "Кок-жар" автобусы продолжают маршрут по улице Достоевского до улицы Анкара и доезжают до микрорайона "Тунгуч"

По многочисленным обращениям горожан бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие продлило маршрут муниципальных автобусов №6 до микрорайона "Тунгуч". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Теперь с жилмассива "Кок-жар" автобусы продолжают маршрут по улице Достоевского до улицы Анкара и доезжают до микрорайона "Тунгуч".

Напомним, что до этого автобусы №6 курсировали по маршруту жилой массив "Ак-Ордо" – жилмассив "Кок-Жар".

В муниципалитете отмечают, что по всем возникающим вопросам, связанным с работой автобусов, можно обращаться по номерам: 0312 53 48 24, 53 18 17.


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URL: https://www.vb.kg/380747
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, автобусная остановка
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