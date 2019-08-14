Внимание! В Бишкеке изменен маршрут автобусов №6

Теперь с жилмассива "Кок-жар" автобусы продолжают маршрут по улице Достоевского до улицы Анкара и доезжают до микрорайона "Тунгуч"

По многочисленным обращениям горожан бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие продлило маршрут муниципальных автобусов №6 до микрорайона "Тунгуч". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Теперь с жилмассива "Кок-жар" автобусы продолжают маршрут по улице Достоевского до улицы Анкара и доезжают до микрорайона "Тунгуч".

Напомним, что до этого автобусы №6 курсировали по маршруту жилой массив "Ак-Ордо" – жилмассив "Кок-Жар".

В муниципалитете отмечают, что по всем возникающим вопросам, связанным с работой автобусов, можно обращаться по номерам: 0312 53 48 24, 53 18 17.