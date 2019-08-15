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Бишкекский горсуд рассмотрит жалобу адвокатов Атамбаева по мере пресечения

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- Оксана Гут
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Завтра, 16 августа, в Бишкекском городском суде будет рассмотрена жалоба защиты экс-президента Алмазбека Атамбаева по мере пресечения. Об этом сообщает советница бывшего президента Кундуз Джолдубаева.

Она отмечает, что на судебный процесс, который назначен на 10 часов, привезут самого Алмазбека Атамбаева.

- Приглашаем всех, кто хочет поддержать нас! – написала Джолдубаева.

Напомним, Алмазбек Атамбаев был водворен в СИЗО ГКНБ 9 августа до 26 августа. Ему уже вручили уведомлений о подозрении в двенадцати преступлениях. В том числе, коррупция, организация убийства, попытки убийства и захвата заложников.


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URL: https://www.vb.kg/380779
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, СИЗО, суд, Бишкек, Кыргызстан, Кундуз Жолдубаева, уголовное дело
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