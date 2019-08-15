Бишкекский горсуд рассмотрит жалобу адвокатов Атамбаева по мере пресечения

Завтра, 16 августа, в Бишкекском городском суде будет рассмотрена жалоба защиты экс-президента Алмазбека Атамбаева по мере пресечения. Об этом сообщает советница бывшего президента Кундуз Джолдубаева.

Она отмечает, что на судебный процесс, который назначен на 10 часов, привезут самого Алмазбека Атамбаева.

- Приглашаем всех, кто хочет поддержать нас! – написала Джолдубаева.

Напомним, Алмазбек Атамбаев был водворен в СИЗО ГКНБ 9 августа до 26 августа. Ему уже вручили уведомлений о подозрении в двенадцати преступлениях. В том числе, коррупция, организация убийства, попытки убийства и захвата заложников.