Абылгазиев: Мы не допустим беспорядочную выдачу лицензий на разработку недр

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с горнодобывающим предприятием, разрабатывающим группу месторождений Терек, Тереккан и Перевальное. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Производственная мощность предприятия составляет 100 тысяч тонн руды в год. В настоящее время здесь выпускают флотационный концентрат, содержащий золото и серебро.

В штате "Эти Бакыр Терексай" работают 350 сотрудников, из них 96% из числа местного населения.

По информации руководства компании, в ноябре этого года планируют начать строительство золотоизвлекательной фабрики. Объём налоговых поступлений составит 7 млрд сомов, из них более 2 млрд сомов - местный бюджет. На стадии строительства фабрики будут созданы 850 рабочих мест, на стадии производства - более 600. Руководство компании попросило посодействовать в решении некоторых проблем, возникающих в процессе работы. Это ускорение процессов экспертиз и заключений, вопросы энергоснабжения и отвода земель для строительства дорог.

Премьер-министр отметил, что на сегодня все вопросы, связанные с выделением земель под строительство новой фабрики, решены.

- Компания планирует инвестировать 100 млн долларов США и создать свыше 700 рабочих мест, 90% которых будут из местных сел и городов. Я хотел бы отметить, что местное население должно обучиться необходимым техническим специальностям, ведь мы требуем, чтобы они работали инженерами, технологами. Когда заработает новая фабрика будут созданы ещё 350 рабочих мест, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр особо подчеркнул, что одним из главных требований, которое ставит правительство перед инвесторами, является охрана окружающей среды.

- Сохранение наших ледников, бережное отношение к природе, соблюдение всех экологических требований - это главное условие работы в Кыргызстане, - подчеркнул Абылгазиев.

Комментируя заявления местных жителей о сложных последствиях выдачи лицензий на право пользования недрами, премьер-министр отметил, что на сегодняшний день правительство применяет совершенно другие принципы работы, которые полностью исключают беспорядочную выдачу разрешений.

- Мы, к сожалению, вынуждены выполнять условия предыдущих лицензий, но бесконтрольной выдачи лицензий впредь не будет. Раньше они выдавались без подробного анализа истории компаний, без изучения их планов работы. Государственные органы также в свою очередь все вопросы взаимодействия с местным населением валили на плечи инвесторов и оставались в стороне. Органы местного самоуправления также были безучастны и ограничивались лишь формальной работой. Это все и приводило к конфликтам и непониманию. Теперь же мы не просто поставили всю эту работу на должный уровень, но и закрепили норму об обязательной доле государства в компаниях-разработчиках месторождений. Это позволяет построить эффективное сотрудничество, стабилизировать отношения с местным населением и осуществлять должный контроль за соблюдением всех технических и экологических требований. Такой подход позволит рационально использовать наши природные богатства в интересах нашей экономики и народа страны, - заявил премьер-министр.

Справка: ОсОО "Эти Бакыр Терексай" - совместное предприятие ОАО "Кыргызалтын" с 25% долей и турецкой компании "Эти Бакыр" - 75%. Терексайский рудник - один из старейших горных предприятий страны, расположенный в поселке Терексай Чаткальского района Джалал-Абадской области.