В Чуйской области задержан член ОПГ за "наезды" и кражу

Оперативники УБОП СКМ МВД задержали жителя Чуйской области, ограбившего рыбное хозяйство частного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в органы внутренних дел поступило заявление от жителя Жайылского района, где сообщалось о "наездах" и грабеже со стороны криминальных структур.

В начале июля текущего года некий мужчина приехал к предпринимателю, владеющим рыбным хозяйством близ трассы Бишкек-Ош и путем угроз завладел десятками штук форели на сумму 4 тыс 400 сомов. Более того, потребовал еще денежные средства в сумме свыше 20 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, следственная служба ОВД Жайылского района Чуйской области начала досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст.201 (Грабеж) УК КР. К расследованию подключились сотрудники 3-го управления (УБОП) СКМ МВД КР. Были проведены оперативно-розыскные мероприятия.

Принятыми мерами по подозрению в совершении указанного преступления был задержан ранее судимый гражданин А.Р. 1979 г.р., житель Кара-Балты. По данным УБОП СКМ, он состоит на оперативном учете МВД, как член ОПГ.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.