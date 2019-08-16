В отношении Раисы Атамбаевой возбудили уголовное дело

В отношении супруги бывшего президента Алмазбека Атамбаева Раисы Атамбаевой возбудили уголовное дело. Об этом она заявила сегодня у здания ГКНБ.

По ее словам, уголовное дело связано с показаниями Манаса Арабаева.

- Я никогда не вмешивалась в дела судей и даже не знаю, где какой суд находится, - заявила Атамбаева.

Также она поделилась опасениями, что семья Алмазбека Атамбаева может остаться на улице.

- Дом в Кой-Таше могут арестовать и опечатать, хотя этот дом мы строили на собственные средства. Кроме этого другого жилья у нас нет. Так что мы можем оказаться на улице. Уже арестовали счет в банке, который у нас есть с 2002 года. То есть со времен Акаева, - сказала Атамбаева.

В заключение супруга бывшего президента обратилась к главе государства.

- 22 года он ходил вместе с Алмазбеком Атамбаевым. За это время он не раз бывал в нашем доме. Получается, все его заверения в дружбе остаются в прошлом. Никогда в нашей истории правители не преследовали членов семьи своих противников, - добавила супруга бывшего президента.

Напомним, сегодня в здании ГКНБ рассматривается изменение меры пресечения Алмазбеку Атамбаеву, которого водворили в СИЗО ГКНБ до 26 августа.