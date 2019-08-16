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В отношении Раисы Атамбаевой возбудили уголовное дело

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- Бакыт Стамов
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В отношении супруги бывшего президента Алмазбека Атамбаева Раисы Атамбаевой возбудили уголовное дело. Об этом она заявила сегодня у здания ГКНБ.

По ее словам, уголовное дело связано с показаниями Манаса Арабаева.

- Я никогда не вмешивалась в дела судей и даже не знаю, где какой суд находится, - заявила Атамбаева.

Также она поделилась опасениями, что семья Алмазбека Атамбаева может остаться на улице.

- Дом в Кой-Таше могут арестовать и опечатать, хотя этот дом мы строили на собственные средства. Кроме этого другого жилья у нас нет. Так что мы можем оказаться на улице. Уже арестовали счет в банке, который у нас есть с 2002 года. То есть со времен Акаева, - сказала Атамбаева.

В заключение супруга бывшего президента обратилась к главе государства.

- 22 года он ходил вместе с Алмазбеком Атамбаевым. За это время он не раз бывал в нашем доме. Получается, все его заверения в дружбе остаются в прошлом. Никогда в нашей истории правители не преследовали членов семьи своих противников, - добавила супруга бывшего президента.

Напомним, сегодня в здании ГКНБ рассматривается изменение меры пресечения Алмазбеку Атамбаеву, которого водворили в СИЗО ГКНБ до 26 августа.


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URL: https://www.vb.kg/380820
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Раиса Атамбаева, ГКНБ, суд, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Федор
16.08.2019, 11:54

Муж и жена одна сатана, ты тоже замещена и не надо увиливать. Ваше семейка 6 лет обкрадывало свой народ, теперь пришло время ответить.  

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Чынгыз
16.08.2019, 12:02

Раиса превзошла многих первых леди по своим "способностями". Больше всего бесит ее вмешательства в расстановку руководящих работников. Очень хитрая мадам, очень. Но умеет показаться пушистой. У хорошей жены муж бы не попал в такую передрягу, она бы его вовремя остановила. Но нет , она тоже замешана в дела своего мужа.

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Асхат
16.08.2019, 12:30

Атамбаев сам построил эту систему, сам и пожинает ее плоды! Шизи..к

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Читатель
16.08.2019, 12:32

Слова Арабаева выеденного яйца не стоят - он в таком положении, что расскажет о том, как Раиса лично управляла судами Кыргызстана и за деньги проводила нужные решения.

Вообще-то, честь мужчины не позволяют трогать членов семьи своего врага.  Тем более, что 22 года была якобы "дружба".

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Ахаххх
16.08.2019, 13:24

Ну конечно. Терь первую жену и всех детей надо устранить. В средние века так и поступали с врагами. Чтоб потомство потом не отомстило.

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