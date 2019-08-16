Ирину Карамушкину и Асель Кодуранову исключат из СДПК

В Кыргызстане районные ячейки СДПК собираются для обсуждения вопроса исключения из партии депутатов Ирины Карамушкиной, Асель Кодурановой, Карамат Орозовой и Мурадыла Мадеминова. Об этом редакции VB.KG сообщил лидер СДПК Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, эти люди скомпрометировали себя.

- Дело в том, что они принимали участие в событиях в Кой-Таше, то есть по сути являются соучастниками в захвате заложников, убийстве и массовых беспорядках. Мы, члены СДПК, должны дать оценку нашим сопартийцам, который участвовали в этих незаконных действиях. Члены каждой районной ячейки партии сейчас обсуждают этот вопрос. Уже есть предложения исключить вышеназванных депутатов из партии и отозвать их депутатские мандаты. Они не достойны быть членами СДПК. Тем не менее, после того, как все партийные ячейки дадут оценку действиям Карамушкиной, Кодурановой, Орозовой и Мадеминова, на политсовете партии мы примем окончательное решение, - сказал Абдрахманов.